«Даллас» подписал новый контракт с центровым Марьяновичем
«Даллас» на официальном сайт объявил о подписании нового соглашения с центровым Бобаном Марьяновичем.
32-летний Марьянович пришел в «Маверикс» в 2019 году. В прошедшем сезоне центровой, рост которого составляет 224 см, провел 33 матча, набирая в среднем 4,7 очка и 3,9 подбора.
Ранее Марьянович выступал за «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс» и «Филадельфию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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