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«Даллас» подписал новый контракт с центровым Марьяновичем

21:14
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«Даллас» на официальном сайт объявил о подписании нового соглашения с центровым Бобаном Марьяновичем.

32-летний Марьянович пришел в «Маверикс» в 2019 году. В прошедшем сезоне центровой, рост которого составляет 224 см, провел 33 матча, набирая в среднем 4,7 очка и 3,9 подбора.

Ранее Марьянович выступал за «Сан-Антонио», «Детройт», «Клипперс» и «Филадельфию».

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Иван Шитик все материалы автора

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