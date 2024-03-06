«Хьюстон» переиграл «Сан-Антонио». Шенгюн оформил дабл-дабл с 45 очками

«Хьюстон» на своем паркете переиграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:101. Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл.

В других встречах «Кливленд» обыграл «Бостон» (105:104), «Торонто» проиграл «Нью-Орлеану» (98:139), «Бруклин» переиграл «Филадельфию» (112:107), «Майами» выиграл у «Детройта» (118:110), а «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Атланты» (100:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Бостон» — 105:104 (25:33, 20:22, 26:32, 34:17)

К: Уэйд (23), Аллен (21 + 12 подборов), Гарлэнд (16 + 11 передач), Окоро (16).

Б: Тейтум (26 + 13 подборов), Порзингис (24), Браун (21), Холидэй (12).

«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 98:139 (28:42, 17:26, 31:38, 22:33)

Т: Куикли (17), Трент (16), Барретт (15), Олиник (15), Фримен-Либерти (13).

Н: Мерфи (34), Джонс (17), Уильямсон (16), Ингрэм (12).

«Бруклин» — «Филадельфия» — 112:107 (23:30, 33:27, 24:26, 32:24)

Б: Шредер (20), Финни-Смит (20), Уокер (19), Клэкстон (17 + 10 подборов).

Ф: Убре (30), Харрис (18), Пэйн (15), Лаури (14), Хилд (13).

«Майами» — «Детройт» — 118:110 (36:26, 25:34, 32:28, 25:22)

М: Батлер (26), Д. Робинсон (18), Адебайо (18), Розир (17).

Д: Каннингем (23), Фонтеккьо (22), Айви (16), Дюрен (14 + 10 подборов).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 100:116 (15:33, 35:28, 28:22, 22:33)

Н: Дивинченцо (21), Богданович (19), Ачиува (15), Харт (14).

А: Джонсон (26), Хантер (22), Мюррэй (21), Бей (17), Капела (13).

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 114:101 (26:21, 21:32, 33:24, 34:24)

Х: Шенгюн (45 + 16 подборов), Грин (23), Ванвлит (21 + 10 передач), Уитмор (19).

С: Васселл (22), Брэнэм (20), К. Джонсон (18), Сохан (15), Вембаньяма (10 + 11 подборов).