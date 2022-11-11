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11 ноября, 18:15

Дончич высказался о последних матчах «Далласа»

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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич высказался после второго поражения подряд в регулярном чемпионате НБА.

«Что случилось с нападением? Вы уже меня спрашивали после первого поражения. Я ужасно играл в последних двух матчах, эти поражения — моя вина. Нам предстоит разобраться в причинах. Необходимо было выигрывать оба этих матча, но мы этого не сделали. Я хочу понять причину этого. Возможно дело в хорошей защите соперника, в усталости, всего понемногу, я думаю. В последних двух играх я чувствую усталость, у меня было довольно насыщенное лето, но это не оправдание», — цитирует Дончича Bally Sports.

В последних двух матчах «Даллас» потерпел поражения от «Орландо» (87:94) и «Вашингтона» (105:113).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Даллас» сыграл 11 матчей и одержал шесть побед. Команда занимает седьмое место на «Западе».

БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Орландо Мэджик
Лука Дончич
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