Дончич высказался о последних матчах «Далласа»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич высказался после второго поражения подряд в регулярном чемпионате НБА.

«Что случилось с нападением? Вы уже меня спрашивали после первого поражения. Я ужасно играл в последних двух матчах, эти поражения — моя вина. Нам предстоит разобраться в причинах. Необходимо было выигрывать оба этих матча, но мы этого не сделали. Я хочу понять причину этого. Возможно дело в хорошей защите соперника, в усталости, всего понемногу, я думаю. В последних двух играх я чувствую усталость, у меня было довольно насыщенное лето, но это не оправдание», — цитирует Дончича Bally Sports.

В последних двух матчах «Даллас» потерпел поражения от «Орландо» (87:94) и «Вашингтона» (105:113).

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НБА «Даллас» сыграл 11 матчей и одержал шесть побед. Команда занимает седьмое место на «Западе».