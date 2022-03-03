«Лейкерс» может расторгнуть контракт с Уэстбруком

Разыгрывающий защитник Расселл Уэстбрук может покинуть «Лейкерс» в конце сезона-2021/22. По информации Bleacher Report, и клуб, и игрок заинтересованы в уходе баскетболиста в другую команду летом.

Уэстбрук перешел в «Лейкерс» летом прошлого года в результате обмена из «Вашингтона». По действующему контракту он может активировать опцию и заработать 47,1 миллиона долларов за следующий сезон.

В этом сезоне Уэстбрук сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 18,1 очка, 7,7 подбора и 7,3 передачи.