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Дюрант сыграет с «Майами». Он не выходил на паркет с января

Дюрант сыграет с «Майами»
Евгений Козинов
Корреспондент

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами». Как сообщает The Athletic, 33-летний американец полностью восстановился от травмы.

Знаменитый баскетболист не играл с середины января, когда повредил связку колена. У него было растяжение.

В этомсезоне Дюрант сыграл в 36 матчах НБА, набирая в среднем по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.

Игра «Бруклин» — «Майами» состоится в пятницу, 4 марта, и начнется в 3.30 по московскому времени.

БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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