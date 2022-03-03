Дюрант сыграет с «Майами». Он не выходил на паркет с января

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами». Как сообщает The Athletic, 33-летний американец полностью восстановился от травмы.

Знаменитый баскетболист не играл с середины января, когда повредил связку колена. У него было растяжение.

В этомсезоне Дюрант сыграл в 36 матчах НБА, набирая в среднем по 29,3 очка, 7,4 подбора и 5,8 передачи.

Игра «Бруклин» — «Майами» состоится в пятницу, 4 марта, и начнется в 3.30 по московскому времени.