«Милуоки» в овертайме обыграл «Торонто». Адетокунбо оформил трипл-дабл

Адетокунбо оформил трипл-дабл в победном матче «Милуоки» против «Торонто»

«Торонто» на своем паркете проиграли «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:104 ОТ. Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 30 очков, 21 подбор и 10 передач.

В других встречах «Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» (117:114), «Чикаго» выиграл у «Бруклина» (121:112), «Нью-Орлеан» оказался сильнее «Хьюстона» (119:108), «Миннесота» переиграла «Портленд» (113:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 117:114 (39:29, 23:26, 32:34, 23:25)

Н: Брансон (38), Рэндл (25 + 13 подборов), Куикли (15).

С: Джонсон (26), Ричардсон (20), Коллинз (16), Макдермотт (15).

«Торонто» — «Милуоки» — 101:104 ОТ (12:13, 26:26, 21:24, 38:34, 4:7)

Т: Ванвлит (28 + 12 передач), Трент (22), Барнс (19).

М: Я. Адетокунбо (30 + 21 подбор + 10 передач), Аллен (16), Коннотон (15).

«Чикаго» — «Бруклин» — 121:112 (40:33, 29:26, 19:26, 33:27)

Ч: Дерозан (22), Уильямс (22), Вучевич (21 + 13 подборов), Досунму (17).

Б: Дюрант (44), Ирвинг (25), Карри (22).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 119:108 (45:22, 30:30, 23:21, 21:35)

Н: Макколлум (28), Маршалл (16), Валанчюнас (16 + 17 подборов).

Х: Грин (16), Мартин (16), Смит (14 + 13 подборов).

«Миннесота» — «Портленд» — 113:106 (29:24, 31:29, 29:32, 24:21)

М: Эдвардс (32), Гобер (17 + 11 подборов), Гарза (14).

П: Лиллард (27), Грант (26), Саймонс (16).