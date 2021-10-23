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«Лейкерс» проиграли «Финиксу»

07:40
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«Сакраменто» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА. В другом матче «Лейкерс» потерпели поражение от «Финикса» (105:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Юта» — 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

С: Барнс (25 + 15 подборов), Хилд (24), Халибертон (15).

Ю: Митчелл (27), Конли (17), Гобер (17 + 20 подборов).

«Лейкерс» — «Финикс» — 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)

Л: Джеймс (25 + 5 потерь), Дэвис (22 + 14 подборов), Энтони (16), Уэстбрук (15 + 11 подборов).

Ф: Пол (23 + 14 передач), Букер (22), Бриджес (21).

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Евгений Козинов все материалы автора
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