«Лейкерс» проиграли «Финиксу»
«Сакраменто» проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА. В другом матче «Лейкерс» потерпели поражение от «Финикса» (105:115).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Юта» — 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)
С: Барнс (25 + 15 подборов), Хилд (24), Халибертон (15).
Ю: Митчелл (27), Конли (17), Гобер (17 + 20 подборов).
«Лейкерс» — «Финикс» — 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)
Л: Джеймс (25 + 5 потерь), Дэвис (22 + 14 подборов), Энтони (16), Уэстбрук (15 + 11 подборов).
Ф: Пол (23 + 14 передач), Букер (22), Бриджес (21).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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