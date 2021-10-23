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«Денвер» обыграл «Сан-Антонио»

06:42

«Денвер» выиграл у «Сан-Антонио» (102:96) в матче регулярного чемпионата НБА. «Наггетс» одержали вторую подряд победу на старте сезона.

«Денвер» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет на 7-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сан-Антонио» — 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)

Д: Йокич (32 + 16 подборов), Моррис (13), Бартон (12 ).

С: Джонсон (27), Уайт (16), Мюррэй (15), Пелтль (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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