«Денвер» обыграл «Сан-Антонио»
«Денвер» выиграл у «Сан-Антонио» (102:96) в матче регулярного чемпионата НБА. «Наггетс» одержали вторую подряд победу на старте сезона.
«Денвер» идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сан-Антонио» идет на 7-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)
Д: Йокич (32 + 16 подборов), Моррис (13), Бартон (12 ).
С: Джонсон (27), Уайт (16), Мюррэй (15), Пелтль (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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