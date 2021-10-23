Владелец «Финикса» отверг обвинения в расизме и сексуальных домогательствах

Владелец «Финикса» Роберт Сарвер выступил с заявлением, в котором отверг все обвинения в расизме и сексуальных домогательствах в свой адрес.

Ранее стало известно, что Сарвер подозревается в расизме, сексизме и сексуальных домогательствах в ряде инцидентов. У НБА якобы есть достаточное количество доказательств, поэтому ему грозит отстранение от занимаемой должности.

«Я шокирован обвинениями в мой адрес, а также в отношении клубов «Санз» и «Меркури», — говорится в заявлении на сайте «Финикса». — Я не понимаю, как реагировать на эти неясные и анонимные предположения. Могу лишь сказать, что эти обвинения полностью противоречат моей природе и характеру рабочих отношений в «Санз» и «Меркури». Уверяю вас, что этого никогда не было.

Прэтому я отвергаю любые намеки на расизм и гендерную дискриминацию как в личном плане, так и в организации. Я не знаю, как доказать, что этого никогда не было. Любые намеки на расизм и сексизм в нашей сегодняшней культуре разрушительны и токсичны, к ним нельзя относиться легкомысленно. Я категорически отвергаю любые предположения о том, что я когда-либо использовал пренебрежительные выражения, связанные с расой или полом".

Напомним, в 2014 году НБА из-за расистских высказываний отстранила владельца «Клипперс» Дональда Стерлинга. Также его тогда оштрафовали на 2,5 миллиона долларов.