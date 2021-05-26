«Даллас» во второй раз подряд обыграл «Клипперс»
«Даллас» обыграл «Клипперс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 127:121.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «парусников» Кавай Леонард, набравший 41 очко.
«Даллас» обыграл «Клипперс» во второй раз подряд, «Маверикс» ведут в серии до 4 побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится 29 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Второй матч
«Клипперс» — «Даллас» — 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)
К: Леонард (41), Джордж (28 + 12 подборов), Джексон (15)
Д: Дончич (39), Хардуэй (28), Порзингис (20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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