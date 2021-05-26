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«Даллас» во второй раз подряд обыграл «Клипперс»

08:12
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«Даллас» обыграл «Клипперс» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 127:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «парусников» Кавай Леонард, набравший 41 очко.

«Даллас» обыграл «Клипперс» во второй раз подряд, «Маверикс» ведут в серии до 4 побед со счетом 2-0. Следующий матч состоится 29 мая.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Клипперс» — «Даллас» — 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)

К: Леонард (41), Джордж (28 + 12 подборов), Джексон (15)

Д: Дончич (39), Хардуэй (28), Порзингис (20)

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