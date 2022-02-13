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Сегодня, 10:47

Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по числу очков в регулярных чемпионатах и плей-офф НБА

Виктория Кравченко

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт» (115:117) набрал 26 очков и стал самым результативным игроком в истории НБА.

На счету баскетболиста 44,157 очков (36?526 в регулярных чемпионатах и 7631 в плей-офф) в НБА. Таким образом, он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, завершившего карьеру с 44?149 очками (38?387
+ 5762).

Отметим, Леброн — лидер в истории лиги по результативности в плей-офф, но он пока третий в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов, уступая Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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