Леброн побил рекорд Абдул-Джаббара по числу очков в регулярных чемпионатах и плей-офф НБА

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт» (115:117) набрал 26 очков и стал самым результативным игроком в истории НБА.

На счету баскетболиста 44,157 очков (36?526 в регулярных чемпионатах и 7631 в плей-офф) в НБА. Таким образом, он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, завершившего карьеру с 44?149 очками (38?387

+ 5762).

Отметим, Леброн — лидер в истории лиги по результативности в плей-офф, но он пока третий в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов, уступая Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну.