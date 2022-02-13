Дончич стал первым баскетболистом в истории «Далласа», набравшим 45 очков в двух матчах подряд

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым баскетболистом в истории своей команды, которому удалось набрать 45 очков в двух матчах подряд.

Отметим, что 22-летний словенец сделал это в двух подряд встречах с «Клипперс».

11 февраля Дончич набрал 51 очко в победной игре против команды из Лос-Анджелеса (112:105), а сегодня, 13 февраля он набрал 45 очков, но «Даллас» проиграл «Клипперс» (97:99).

Luka Doncic is the first player in @dallasmavs franchise history with back-to-back games of 45+ PTS.



2/10/22: 51 PTS

2/12/22: 45 PTS pic.twitter.com/u3K7x0B3CG — NBA History (@NBAHistory) February 13, 2022

В сезоне-2021/22 Дончич набирает в среднем 26,8 очка, 9,1 передачи и 8,9 подбора за матч.