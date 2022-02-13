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Дончич стал первым баскетболистом в истории «Далласа», набравшим 45 очков в двух матчах подряд

Иван Торопцев
Корреспондент

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич стал первым баскетболистом в истории своей команды, которому удалось набрать 45 очков в двух матчах подряд.

Отметим, что 22-летний словенец сделал это в двух подряд встречах с «Клипперс».

11 февраля Дончич набрал 51 очко в победной игре против команды из Лос-Анджелеса (112:105), а сегодня, 13 февраля он набрал 45 очков, но «Даллас» проиграл «Клипперс» (97:99).

В сезоне-2021/22 Дончич набирает в среднем 26,8 очка, 9,1 передачи и 8,9 подбора за матч.

БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Лука Дончич
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