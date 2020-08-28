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Леброн изменил свою позицию в отношении бойкота матчей НБА

08:00
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
Леброн Джеймс. Фото USA Today Sports
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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс изменил свою позицию в отношении бойкота оставшейся части сезона в НБА, сообщает Yahoo Sports.

Джеймс во время первой встречи игроков выразил твердое убеждение в том, что сезон-2019/20 продолжать нельзя. Отмечается, что в последствии звездный форвард заявлял, что завершение сезона должно быть в интересах самих баскетболистов.

По информации баскетбольного аналитика Джеффа Гудмана, на второй встрече Леброн не сказал ни слова, а игроки единогласно проголосовали за продолжение сезона.

НБА планирует возобновить плей-офф 28 августа после отказа команд, которые должны были сыграть в среду, выходить на паркет в знак протеста против жестокости полиции и социальной несправедливости.

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