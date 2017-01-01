Леброн Джеймс: "Знаю, через что Роузи проходит сейчас"

Лидер "Кливленда" Леброн Джеймс выступил со словами поддержки в адрес Ронды Роузи. Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе потерпела второе поражение подряд, за 48 секунд уступив Аманде Нуньес.

– В спорте окружающие будут возносить себя на самую высокую скалу, лишь для того, чтобы затем сбросить, – цитирует Beacon Journal Джеймса. – Я говорю это как человек, который сталкивался с этим. И именно через это Ронда проходит прямо сейчас.

Я точно знаю, что она чувствует, потому что я был на ее месте. И я проходил через подобное. Но мы не знаем ее настрой. Мы не знаем, остался ли в ней этот огонь. Но мы можем констатировать: речь идет о том, что человек создавал себя, создавал, создавал.

Вот только остальные всегда уделяют истории падения больше внимания, чем тому, сколько усилий потребовалось спортсмену, чтобы забраться на вершину.