Сборная Востока обыграла сборную Запада в Матче звезд НБА, Таунс набрал 50 очков
Сборная «Востока» обыграла сборную «Запада» в Матче звезд НБА-2024 со счетом 211:186.
Встреча прошла в Индиане на арене Gainbridge Fieldhouse.
Самым результативным игроком встречи стал центровой команды «Запада» Карл-Энтони Таунс, набравший 50 очков.
НБА
Матч звезд-2024
Сборная Востока — Сборная Запада — 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)
Восток: Лиллард (39), Браун (36), Хэлибертон (32)
Запад: Таунс (50), Гилджес-Александер (31), Дюрант (18)
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