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Сегодня, 06:47

Сборная Востока обыграла сборную Запада в Матче звезд НБА, Таунс набрал 50 очков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Карл-Энтони Таунс (в центре).
Фото USA Today Sports

Сборная «Востока» обыграла сборную «Запада» в Матче звезд НБА-2024 со счетом 211:186.

Встреча прошла в Индиане на арене Gainbridge Fieldhouse.

Самым результативным игроком встречи стал центровой команды «Запада» Карл-Энтони Таунс, набравший 50 очков.

НБА

Матч звезд-2024

Сборная Востока — Сборная Запада — 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Восток: Лиллард (39), Браун (36), Хэлибертон (32)

Запад: Таунс (50), Гилджес-Александер (31), Дюрант (18)

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