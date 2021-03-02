Леброн Джеймс выставил на продажу особняк за 20 миллионов долларов

Баскетболист «Лейкерс» Леброн Джеймс выставил на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 20 миллионов долларов, сообщает TMZ.

По информации источника, Джеймс готов продать особняк в Брентвуде дешевле, чем купил его в 2015 году — тогда звезда НБА заплатил 20,9 миллиона долларов, а сейчас выставил дом на продажу за 20,5 миллиона долларов.

Состояние Леброна Джеймса оценивается почти в миллиард долларов. Издание Forbes в январе признало его самым высокооплачиваемым баскетболистом НБА в седьмой раз подряд. За 2020 год форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» заработал 95,4 миллиона долларов, из которых 31,4 миллиона — зарплата баскетболиста, а 64 миллиона — доходы от спонсорских контрактов.