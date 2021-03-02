Результаты матчей НБА 2 марта

2 марта в НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Орландо» на своей площадке уступило «Далласу» (124:130), в шаге от трипл-дабла остановился словенский форвард гостей Лука Дончич. В активе 22-летнего баскетболиста 33 очка, 10 подборов и 9 результативных передач.

«Филадельфия» дома была сильнее «Индианы» — 130:114, 24 очка набрал разыгрывающий «76-х» Шейк Милтон.

«Денвер» на выезде справился с «Чикаго» (118:112), 39 очков у победителей набрал центровой Никола Йокич.

В еще одном матче дня «Нью-Орлеан» победил «Юту» (129:124), 31 очко у проигравших набрал серб Богдан Богданович.

НБА. Регулярный сезон

«Орландо» — «Даллас» — 124:130 (33:29, 25:32, 28:34, 38:35)

2 марта.

«Филадельфия» — «Индиана» — 130:114 (33:32, 39:23, 33:22, 25:37)

2 марта.

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 129:124 (26:23, 33:41, 40:24, 30:36)

2 марта.

«Чикаго» — «Денвер» — 112:118 (25:37, 30:25, 32:27, 25:29)

2 марта.