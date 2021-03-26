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Леброн Джеймс выбыл на 4-6 недель

02:00
Леброн Джеймс. Фото Instagram
Леброн Джеймс. Фото Instagram
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прошел медицинское обследование по поводу полученной травмы в воскресном матче с «Атлантой» (94:99). 36-летнему американцу потребуется 4-6 недель на восстановление, написал инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter. У него растяжение связок голеностопного сустава.

В этом сезоне Джеймс сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,4 очка.

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