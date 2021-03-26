Леброн Джеймс выбыл на 4-6 недель

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прошел медицинское обследование по поводу полученной травмы в воскресном матче с «Атлантой» (94:99). 36-летнему американцу потребуется 4-6 недель на восстановление, написал инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter. У него растяжение связок голеностопного сустава.

«LeBron James from the time he got hurt last weekend has an expected 4-to-6 week recovery period.»



Our #NBA Insider @ShamsCharania has the latest on LeBron's ankle injury. pic.twitter.com/NFLU0jEDop — Stadium (@Stadium) March 25, 2021

В этом сезоне Джеймс сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 25,4 очка.