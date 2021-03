«Орландо» обменял Вучевича в «Чикаго»

«Орландо» 25 марта обменял центрового Николу Вучевича в «Чикаго», сообщает баскетбольный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

Также состав «Буллз» пополнит Аль Фарука Амин, а в обратном направлении отправятся центровой Уэндалл Картер, форвард Отто Портер и два пика первого раунда следующего драфта НБА.

В нынешнем сезоне 30-летний черногорец провел 44 матча, в которых в среднем набирал 25 очков и деллл 11,8 подбора.

The Bulls sent Orlando two first-round picks (2021, 2023) -- including top-4 protected this year, sources said. It will likely convey to Orlando. https://t.co/Y6P6wCndMM