Леброн Джеймс впервые в карьере проиграл два матча подряд в первом раунде плей-офф НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в карьере потерпел два поражения подряд в первом раунде плей-офф НБА.

Его команда уступила «Финиксу» в четвертом и пятом матчах серии. Пятая встреча с «Санз» стала для Джеймса 72-й в карьере в первом раунде. Таким образом, для 36-летнего американца прервалась серия из 71 матча первого раунда без двух поражений подряд — данный показатель является рекордным в НБА с 1975 года, когда лига перешла на формат серий до 4 побед.

LeBron James has played 71 first-round games in his career and has never lost consecutive games.



That's the most 1st-round games played without consecutive losses to begin a career since the NBA went to a 4-round format in 1975.

Tim Duncan has the next-longest streak (34). pic.twitter.com/kzpkBN8FvG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 2, 2021

Второе место по количеству матчей в первом раунде плей-офф без двух поражений подряд занимает бывший форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан (34 матча).

Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 3-2. Следующий матч состоится 3 июня. В случае победы «Финикс» выйдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Денвер» — «Портленд» (счет в серии — 3-2).