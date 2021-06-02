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Леброн Джеймс впервые в карьере проиграл два матча подряд в первом раунде плей-офф НБА

07:46
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в карьере потерпел два поражения подряд в первом раунде плей-офф НБА.

Его команда уступила «Финиксу» в четвертом и пятом матчах серии. Пятая встреча с «Санз» стала для Джеймса 72-й в карьере в первом раунде. Таким образом, для 36-летнего американца прервалась серия из 71 матча первого раунда без двух поражений подряд — данный показатель является рекордным в НБА с 1975 года, когда лига перешла на формат серий до 4 побед.

Второе место по количеству матчей в первом раунде плей-офф без двух поражений подряд занимает бывший форвард «Сан-Антонио» Тим Данкан (34 матча).

Счет в серии «Финикс» — «Лейкерс» — 3-2. Следующий матч состоится 3 июня. В случае победы «Финикс» выйдет во второй раунд, где сыграет с победителем серии «Денвер» — «Портленд» (счет в серии — 3-2).

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