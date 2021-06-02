«Лейкерс» проиграли «Финиксу»
«Финикс» переиграл «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (115:85). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Санс».
Следующая игра в серии состоится 3 июня.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Финикс» — «Лейкерс» — 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22)
Ф: Букер (30), Пэйн (16), Бриджес (13).
Л: Джеймс (24), Кузма (15), Хортон-Такер (11 + 11 подборов).
Счет в серии: 3-2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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