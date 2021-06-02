Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Лейкерс» проиграли «Финиксу»

07:38
Теги:

«Финикс» переиграл «Лейкерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА (115:85). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Санс».

Следующая игра в серии состоится 3 июня.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Финикс» — «Лейкерс» — 115:85 (34:26, 32:10, 26:27, 23:22)

Ф: Букер (30), Пэйн (16), Бриджес (13).

Л: Джеймс (24), Кузма (15), Хортон-Такер (11 + 11 подборов).

Счет в серии: 3-2.

Читайте также

Сборная России проиграла Бразилии в женской Лиге наций
Экс-"Ранетка" Лена Третьякова рассказала о травмирующем первом сексе
В США назвали причину возможной утраты своего мирового лидерства
Какими были последние слова Андрея Миронова перед смертью

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд