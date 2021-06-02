Защитник «Портленда» Лиллард побил рекорд по трехочковым в матчах плей-офф НБА
Защитник «Портленда» Дэмиэн Лиллард установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых бросков в матче плей-офф лиги.
В пятом матче серии первого раунда против «Денвера» (140:147) 30-летний американец забросил 12 бросков из-за дуги. Лиллард побил рекорд защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона (11 трехочковых), который был установлен в 2016 году.
?? #NBAPlayoffs career-high 55 PTS— NBA (@NBA) June 2, 2021
?? Playoff record 12 made threes
?? First 55-point, 10-assist performance in postseason history
A night full of @NBAHistory for @Dame_Lillard. pic.twitter.com/F3kIaOrhOM
Помимо этого, игрок «Портленда» обновил личный рекорд результативности в плей-офф (55 очков), а также стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось набрать 55 очков и сделать 10 результативных передач в игре плей-офф.
«Портленд» уступает «Денверу» в серии со счетом 2-3. Шестой матч пройдет 3 июня. В случае победы «Денвер» выйдет во второй раунд плей-офф, где сыграет с победителем серии «Финикс» — «Лейкерс» (счет в серии — 3-2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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