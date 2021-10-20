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«Я сосредоточен только на сезоне». Харден рассказал о своем будущем в «Бруклине»

Джеймс Харден заявил, что не планирует покидать «Бруклин»
10:45
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Защитник «Бруклина» Джеймс Харден объяснил, почему продлил контракт с клубом до дедлайна 18 октября.

«Я сосредоточился на том, чтобы восстановиться от повреждений, привести в порядок тело и подготовиться к отличному сезону. Контракт и деньги придут сами, — приводит слова защитника ESPN. — Не планирую покидать «Бруклин». Ситуация с контрактом разрешится, а я сосредоточен только на сезоне и на победе в чемпионате».

В первом матче сезона против «Милуоки» (104:127) Харден набрал 20 очков, сделал 8 подборов и отдал 8 передач.

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