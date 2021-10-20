«Я сосредоточен только на сезоне». Харден рассказал о своем будущем в «Бруклине»
Защитник «Бруклина» Джеймс Харден объяснил, почему продлил контракт с клубом до дедлайна 18 октября.
«Я сосредоточился на том, чтобы восстановиться от повреждений, привести в порядок тело и подготовиться к отличному сезону. Контракт и деньги придут сами, — приводит слова защитника ESPN. — Не планирую покидать «Бруклин». Ситуация с контрактом разрешится, а я сосредоточен только на сезоне и на победе в чемпионате».
В первом матче сезона против «Милуоки» (104:127) Харден набрал 20 очков, сделал 8 подборов и отдал 8 передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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