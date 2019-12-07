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Леброн Джеймс случайно сбил с ног сотрудницу арены и помог ей подняться

09:52
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Портлендом» случайно сбил с ног сотрудницу арены, сообщает Ballislife.

Джеймс сбил женщину возле края площадки, после чего вернулся к ней и помог встать.

«Лейкерс» обыграл «Портленд» со счетом 136:113. Для них эта победа стала 20-й в сезоне, команда пока потерпела только 3 поражения.

Лидеры «Лейкерс» Джеймс и Энтони Дэвис набрали 31 и 39 очков соответственно.

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