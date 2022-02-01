Леброн Джеймс пропустит еще несколько матчей «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НБА против «Портленда». Баскетболист еще не восстановился после травмы колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По предварительным данным, баскетболист может пропустить еще несколько игр, чтобы не рисковать получить рецидив.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель сообщил, что Леброн Джеймс прошел МРТ-обследование, которое выявило у него общий отек левого колена.