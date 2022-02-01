Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 19:46

Леброн Джеймс пропустит еще несколько матчей «Лейкерс»

Леброн Джеймс пропустит несколько матчей «Лейкерс» из-за травмы
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НБА против «Портленда». Баскетболист еще не восстановился после травмы колена, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По предварительным данным, баскетболист может пропустить еще несколько игр, чтобы не рисковать получить рецидив.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель сообщил, что Леброн Джеймс прошел МРТ-обследование, которое выявило у него общий отек левого колена.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
Как человек в черном решил судьбу олимпийского золота. Мистическая история из прошлого
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакил О'Нил недоволен большой разницей в зарплатах у игроков мужской и женской НБА
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости