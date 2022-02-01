Янис Тимма подписал контракт с фарм-клубом «Орландо»

Бывший игрок «Зенита» и «Химок» подписал контракт с фарм-клубом «Орландо»

Форвард Янис Тимма подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Он будет выступать за фарм-команда клуба НБА «Орландо Мэджик» — «Лэйклэнд Мэджик».

Тимма играл за «Орландо» в предсезонных матчах. Затем он подписывал краткосрочный контракт с УНИКСом, но в итоге покинул клуб.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» и «Химок» и его супруга, певица Анна Седокова переехали в Майами.