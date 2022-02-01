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1 февраля, 23:12

Янис Тимма подписал контракт с фарм-клубом «Орландо»

Бывший игрок «Зенита» и «Химок» подписал контракт с фарм-клубом «Орландо»
Иван Шитик
Корреспондент

Форвард Янис Тимма подписал контракт на выступление в Лиге развития НБА. Он будет выступать за фарм-команда клуба НБА «Орландо Мэджик» — «Лэйклэнд Мэджик».

Тимма играл за «Орландо» в предсезонных матчах. Затем он подписывал краткосрочный контракт с УНИКСом, но в итоге покинул клуб.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Зенита» и «Химок» и его супруга, певица Анна Седокова переехали в Майами.

БК Орландо Мэджик
Янис Тимма
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