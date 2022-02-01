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Сегодня, 15:12

Шакил О'Нил недоволен большой разницей в зарплатах у игроков мужской и женской НБА

Анна Горшкова
Корреспондент

Легендарный центровой Шакил О'Нил считает, что между зарплатами игроков мужской и женской НБА существует слишком большая разница.

«В НБА некоторые парни, которые того не стоят, по непонятным причинам получают 40 миллионов. В женской НБА зарплата девчонок составляет 700 тысяч. Это неправильно. Необходимо что-то сделать с этим», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

По данным Университета Адельфи, существует большой разрыв между средними зарплатами игроков НБА и WNBA. По их оценкам, звезды мужского баскетбола зарабатывают примерно 8 321 937 долларов, а девушки получают 75 181 доллар.

Источник: https://www.essentiallysports.com/nba-basketball-news-shaquille-oneal-hits-out-at-gender-pay-gap-in-basketball-certain-guys-that-are-not-worth-it-are-making-40-million-and-then-you-got-the-girls-making-700000-thats-not-right/
Шакил О`Нил
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