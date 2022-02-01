Шакил О'Нил недоволен большой разницей в зарплатах у игроков мужской и женской НБА

Легендарный центровой Шакил О'Нил считает, что между зарплатами игроков мужской и женской НБА существует слишком большая разница.

«В НБА некоторые парни, которые того не стоят, по непонятным причинам получают 40 миллионов. В женской НБА зарплата девчонок составляет 700 тысяч. Это неправильно. Необходимо что-то сделать с этим», — приводит слова О'Нила Essentially Sports.

По данным Университета Адельфи, существует большой разрыв между средними зарплатами игроков НБА и WNBA. По их оценкам, звезды мужского баскетбола зарабатывают примерно 8 321 937 долларов, а девушки получают 75 181 доллар.