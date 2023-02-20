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Леброн — Ирвинг: «Горжусь, каким человеком он стал в жизни»

Виталий Косик
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от совместной игры с защитником «Далласа» Кайри Ирвингом на Матче всех звезд НБА.

«Всегда приятно с ним встретиться. Очень горжусь, каким человеком он стал в жизни. Всегда приятно оказаться рядом с парнем, за которым ты наблюдаешь, которым ты восхищаешься, с которым ты соперничаешь, и которого ты просто любишь как баскетболиста», — приводит слова Леброна журналист Кайл Гун в соцсетях.

Матч всех звезд, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта), стал для Леброна 19-м в карьере. Он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству вызовов на МВЗ, а также установил рекорд по количеству проведенных игр.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Кайри Ирвинг
Леброн Джеймс
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