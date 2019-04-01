Леброн Джеймс не сыграет на ЧМ-2019, но допускает участие в Играх-2020

Трехкратный чемпион НБА, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс допускает, что примет участие в Олимпиаде-2020. При этом он отметил, что в этом году не поедет на чемпионат мира.

- Мне нравится Грегг Попович, но это лето, очевидно, не лучший вариант для меня. Насчет Олимпиады - это возможно. Будет зависеть от моего состояния. Мне нравится Олимпиада, - цитирует clutchpoints.com Джеймса.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс досрочно завершил сезон из-за травмы паха. Кроме того, ожидается, что летом он примет участие в съемках фильма "Космический Джем-2". Он уже побеждал со сборной США на Олимпиаде-2008 и 2012.