Леброн Джеймс вышел на третье место по количеству точных бросков в истории НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по количеству точных бросков с игры в истории НБА, сообщает 4 февраля пресс-служба лиги в Twitter.

После матча регулярного чемпионата против «Денвера» (114:93) на счету Джеймса 12 691 попадание с игры в карьере. Он опередил Уилта Чемберлена (12 681) и поднялся на третью строчку в списке.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/NiTRhp5HJR — NBA (@NBA) February 5, 2021

Лидером по количеству реализованных бросков с игры в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (15 837). 31 января Леброн Джеймс вышел на 8-е место по количеству выигранных матчей в НБА.