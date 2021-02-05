Леброн Джеймс вышел на третье место по количеству точных бросков в истории НБА
08:58
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место по количеству точных бросков с игры в истории НБА, сообщает 4 февраля пресс-служба лиги в Twitter.
После матча регулярного чемпионата против «Денвера» (114:93) на счету Джеймса 12 691 попадание с игры в карьере. Он опередил Уилта Чемберлена (12 681) и поднялся на третью строчку в списке.
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/NiTRhp5HJR— NBA (@NBA) February 5, 2021
Лидером по количеству реализованных бросков с игры в истории НБА является Карим Абдул-Джаббар (15 837). 31 января Леброн Джеймс вышел на 8-е место по количеству выигранных матчей в НБА.
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