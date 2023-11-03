Умер 6-кратный участник матчей звезд НБА Уолтер Дэвис

Университет Северной Каролины на официальном сайте объявил, что умер член зала славы унивреситета Уолтер Дэвис. Ему было 69 лет. Смерть произошла по естественным причинам.

Дэвис был выбран «Финиксом» под общим 5-м номером на драфте НБА в 1977 году. За 15 лет в он шесть раз участвовал в Матче звезд НБА. Он набирал в среднем за матч по 18,9 очка и делал по 3,0 подбора и 3,8 передачи.

Также Дэвис является олимпийским чемпионом в составе сборной США и приходится дядей нынешнему главному тренеру Северной Каролины Хьюберту Дэвису.