Леброн, Адетокунбо, Дончич, Дэвис и Харден — первая пятерка сезона-2019/20 в НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация объявила символические сборные сезона-2019/20.
В первую пятерку вошли Леброн Джеймс («Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас»), Энтони Дэвис («Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон»).
Вторая пятерка: Дамьен Лиллард («Портленд»), Кавай Леонард («Клипперс»), Никола Йокич («Денвер»), Крис Пол («Оклахома-Сити») и Паскаль Сиакам («Торонто»).
Третья пятерка: Бен Симмонс («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).