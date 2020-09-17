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Леброн, Адетокунбо, Дончич, Дэвис и Харден — первая пятерка сезона-2019/20 в НБА

01:22

Национальная баскетбольная ассоциация объявила символические сборные сезона-2019/20.

В первую пятерку вошли Леброн Джеймс («Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас»), Энтони Дэвис («Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон»).

Вторая пятерка: Дамьен Лиллард («Портленд»), Кавай Леонард («Клипперс»), Никола Йокич («Денвер»), Крис Пол («Оклахома-Сити») и Паскаль Сиакам («Торонто»).

Третья пятерка: Бен Симмонс («Филадельфия»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Джимми Батлер («Майами Хит»), Руди Гобер («Юта Джаз») и Расселл Уэстбрук («Хьюстон Рокетс»).

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