«Лейкерс» прервал серию из 4 поражений подряд, обыграв «Клипперс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:103.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, набравший 25 очков. Лучшим у гостей был Пол Джордж (22 очка).

«Лейкерс» прервал серию из 4 поражений подряд и занимает десятое место в Западной конференции НБА. «Клипперс» идет четвертым на «Западе». У команды прервалась серия из пяти побед кряду.

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«ЛА Лейкерс» — «ЛА Клипперс» — 106:103 (19:24, 30:29, 32:24, 25:26)

8 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena»