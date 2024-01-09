«Милуоки» проиграл «Юте», несмотря на трипл-дабл Адетокунбо

«Милуоки» дома уступил «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:132.

Форвард хозяев Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков. Также у него 10 подборов и 11 передач.

В параллельных матчах «Оклахома» победила «Вашингтон», «Майами» выиграл у «Хьюстона», «Чикаго» оказался сильнее «Шарлотт», а «Бостон» потерпел поражение от «Индианы».

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Юта» — 116:132 (23:41, 23:36, 44:23, 26:32)

Мил: Адетокунбо (25 + 10 подборов + 11 передач), Миддлтон (23), Бизли (17)

Ю: Маркканен (21 + 14 подборов), Кларксон (21), Коллинз, Секстон, Джордж (все трое — 19)

9 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Вашингтон» — «Оклахома» — 128:136 (30:36, 31:31, 36:35, 31:34)

В: Пул (24), Кузма (22 + 15 подборов), Джонс (18)

О: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (31), Уильямс (21 + 10 передач)

9 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Индиана» — «Бостон» — 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30)

И: Матурин (26), Несмит (17), Тернер (16)

Б: Браун (40), Холидей (21), Порзингис (19)

9 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Шарлотт» — «Чикаго» — 112:119 (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)

Ш: Розье (39), Бриджес (24), Смит (15)

Ч: Уайт (27), Вучевич (21 + 10 подборов), Драммонд (21 + 15 подборов)

9 января. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Майами» — «Хьюстон» — 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)

М: Хирро (28), Адебайо (22 + 12 подборов), Лав (15)

Х: Ванвлит (32), Шенгюн (22 + 11 подборов), Грин, Уайтмор (оба — 11)

9 января. Майами. «FTX Arena».