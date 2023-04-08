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Сегодня, 07:58

«Мемфис» обеспечил себе второе место в Западной конференции НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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8 апреля. «Милуоки» — «Мемфис» — 114:137.
Фото USA Today Sports

«Мемфис» сегодня обыграл «Милуоки» (137:114) и гарантировал себе 2-е место в Западной конференции НБА. Результат команды на данный момент — 51-30.

«Сакраменто», идущий на третьей строчке, уже не сможет обойти «Гриззлис», так как имеет статистику 48-32.

В первом раунде плей-офф «Мемфис» встретится с командой, которая пройдет через стадию плей-ин.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2022/23 закончится в ночь с 9 на 10 апреля. 11 апреля стартует стадия плей-ин, а 15-го — плей-офф. Сезон закончится в июне.

БК Мемфис Гриззлиз
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