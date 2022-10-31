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«Клипперс» уступили «Нью-Орлеану» и потерпели четвертое поражение подряд

Сергей Разин
корреспондент
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Нью-Орлеану» со счетом 91:112.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, набравший 22 очка. У команды из Лос-Анджелеса защитник Норман Пауэлл набрал 18 очков.

«Клипперс» потерпели четвертое поражение подряд и с двумя победами расположились на 12-м месте в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 4 победами — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 91:112 (25:18, 27:34, 15:26, 24:34)

30 октября. Лос-Анджелес. «Staples Center».

БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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