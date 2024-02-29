«Лейкерс» обыграли «Клипперс», Леброн набрал 34 очка

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли в гостях «Клипперс» со счетом 116:112.

Самым результативным на паркете стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 34 очка. У форварда хозяев Кавая Леонарда 26 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 32 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Клипперс» с 37 победами — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 112:116 (30:29, 36:23, 30:25, 16:39)

29 февраля. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».