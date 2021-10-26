«Кливленд» в гостях победил «Денвер»
«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА одержал гостевую победу над «Денвером» со счетом 99:87.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, набравший 24 очка и сделавший 19 подборов.
У Кливленда больше всех набрал Кевин Лав (22 очка).
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Кливленд» — 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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