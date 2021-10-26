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«Кливленд» в гостях победил «Денвер»

06:30
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«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА одержал гостевую победу над «Денвером» со счетом 99:87.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, набравший 24 очка и сделавший 19 подборов.

У Кливленда больше всех набрал Кевин Лав (22 очка).

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Кливленд» — 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)

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Роман Шишов все материалы автора
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