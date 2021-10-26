«Бруклин» победил «Вашингтон», «Бостон» обыграл «Шарлотт»

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА.

«Бруклин» на домашнем паркете победил «Вашингтон» со счетом 104:90. В составе хозяев больше всех набрал Кевин Дюрант (25 очков). Самым результативным игроком «Вашингтона» стал защитник Брэдли Бил (19 очков).

В другом матче «Милуоки» на выезде обыграл «Индиану» со счетом 119:109. Янниса Адетокунбо сделал дабл-дабл (30 очков, 10 подборов и 9 передач).

«Бостон» в овертайме переиграл «Шарлотт» (140:129 ОТ). Джейсон Тейтум набрал 41 очко.

В других матчах «Атланта» победила «Детройт» (122:104), «Майами» взял верх над «Орландо» (107:90), «Торонто» проиграл «Чикаго» (108:111), а «Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту» (107:98).

НБА

Регулярный сезон

«Индиана» — «Милуоки» — 109:119 (30:34, 27:32, 29:35, 23:18)

«Шарлотт» — «Бостон» — 129:140 ОТ (33:33, 33:35, 31:26, 25:28, 7:18)

«Атланта» — «Детройт» — 122:104 (28:18, 34:36, 33:25, 27:25)

«Бруклин» — «Вашингтон» — 104:90 (38:20, 21:22, 23:22, 22:26)

«Майами» — «Орландо» — 107:90 (27:15, 30:29, 24:26, 26:20)

«Торонто» — «Чикаго» — 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27)