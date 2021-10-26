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«Клипперс» разгромили «Портленд»

07:53
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победили «Портленд» со счетом 116:86.

В составе хозяев самым результативным был Люк Кеннард, набравший 23 очка. У гостей больше всех набрал Си Джей Макколлум (20 очков).

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Портленд» — 116:86 (31:17, 25:25, 35:19, 25:25)

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Роман Шишов все материалы автора
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