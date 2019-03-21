"Кливленд" переиграл "Милуоки", "Орландо" выиграл у "Нью-Орлеана"

"Кливленд" на своем паркете переиграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА (107:102). "Кавальерс", идущий на предпоследнем месте, одержал вторую подряд победу после серии поражений. "Бакс" продолжает лидировать в Восточной конференции.

В другой встрече "Орландо" обыграл "Нью-Орлеан" (119:96), одержав третью победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Милуоки" - 107:102 (30:24, 28:23, 23:34, 26:21)

К: Секстон (25), Кларксон (23), Найт (13).

М: Миддлтон (26 + 12 подборов), Бледсоу (24), Лопес (19).

"Орландо" - "Нью-Орлеан" - 119:96 (39:25, 29:21, 30:21, 21:29)

О: Фурнье (22), Гордон (20), Росс (19).

Н: Джонсон (18), Кларк (17), Джексон (14).