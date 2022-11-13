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Сегодня, 23:25

38-летний Кармело Энтони может продолжить карьеру на Тайване

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-форвард «Лейкерс» Кармело Энтони может оказаться на Тайване, сообщает ESPN.

Клуб «Тайнанские призрачные ястребы» сообщил о переговорах с Энтони. 38-летний игрок не сумел подписать новый контракт ни с одной командой НБА в минувшее межсезонье.

Ранее на Тайвань перебрался центровой Дуайт Ховард, который будет выступать за «Таоюаньских леопардов».

В прошлом сезоне Энтони играл вместе с Ховардом за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

38-летний форвард провел 19 сезонов в НБА. Также Энтони три раза становился Олимпийским чемпионом со сборной США.

Кармело Энтони
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