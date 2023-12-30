Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Кливленд»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:119. Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 34 очка и 16 подборов.

В других встречах «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» (117:108), «Бостон» победил «Торонто» (120:118), «Атланта» проиграла «Сакраменто» (110:117), «Филадельфия» выиграла у «Хьюстона» (131:127).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 117:108 (26:29, 29:15, 31:30, 31:34)

О: Ф. Вагнер (32), Банкеро (29 + 10 подборов), Саггс (21).

Н: Рэндл (38 + 12 подборов), Брансон (20), Барретт (19).

«Бостон» — «Торонто» — 120:118 (35:20, 33:33, 31:33, 21:32)

Б: Браун (31 + 10 подборов), Уайт (21), Корнет (20), Холидэй (15).

Т: Барнс (30 + 10 подборов), Сиакам (27), Шредер (15), Макдэниэлс (13).

«Атланта» — «Сакраменто» — 110:117 (36:23, 35:30, 20:33, 19:31)

А: Янг (24), Мюррэй (18), Джонсон (16 + 15 подборов), Бей (15).

С: Фокс (31), Сабонис (25 + 10 подборов), Лайлс (19), Монк (15).

«Кливленд» — «Милуоки» — 111:119 (37:31, 22:21, 21:40, 31:27)

К: Митчелл (34), Аллен (30 + 12 подборов), Портер (14).

М: Я. Адетокунбо (34 + 16 подборов), Лиллард (31), Бизли (15), Миддлтон (13 + 11 передач),.

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 127:131 (32:26, 31:36, 34:28, 30:41)

Х: Ванвлит (33), Грин (31), Шенгюн (28).

Ф: Макси (42), Харрис (22), Мелтон (15), Моррис (14).