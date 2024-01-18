«Кливленд» обыграл «Милуоки». Ньянг набрал 33 очка

«Кливленд» выиграл у «Милоуки» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:95. «Кавальерс» одержали шестую победу подряд.

В других встречах «Бостон» победил «Сан-Антонио» (117:98), несмотря на 27 очков первого номера драфта Виктора Вембаньяма, «Торонто» переиграл «Майами» (121:97), «Атланта» обыграла «Орландо» (106:104), «Нью-Йорк» одержал победу над «Хьюстоном» (109:94).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 117:98 (30:25, 40:20, 24:33, 23:20)

Б: Тейтум (24), Холидэй (22), Браун (21).

С: Вембаньяма (27), Васселл (21), Джонс (9 + 10 передач), Шэмпени (9).

«Торонто» — «Майами» — 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)

Т: Трент (28), Барретт (26), Барнс (20), Куикли (17).

М: Хирро (16), Адебайо (16), Батлер (16), Д. Робинсон (14).

«Атланта» — «Орландо» — 106:104 (26:26, 23:25, 29:25, 28:28)

А: Мюррэй (26), Янг (18 + 12 передач), Оконгву (15).

О: Банкеро (26), Картер (18), Саггс (16).

«Кливленд» — «Милуоки» — 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28)

К: Ньянг (33), Митчелл (31), Аллен (21 + 13 подборов).

М: Лиллард (17), Портис (16), Краудер (15), Пэйн (13).

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 109:94 (23:25, 25:21, 29:23, 32:25)

Н: Рэндл (31), Брансон (30), Ануноби (15).

Х: Ванвлит (24 + 12 передач), Шенгюн (18 + 10 подборов), Грин (15).