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Сегодня, 06:25

«Нью-Орлеан» победил «Шарлотт». Ингрэм оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:112. «Хорнетс» потерпели шестое поражение подряд.

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Нью-Орлеан» с результатом 25-17 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Шарлотт» занимает 13-е место в Восточной конференции — 8-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)

Н: Ингрэм (28 + 10 подборов + 10 передач), Макколлум (22), Хоукинс (21), Мерфи (18).

Ш: Болл (29), Розир (25), Бриджес (19), Ричардс (10 + 12 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Шарлотт Хорнетс
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