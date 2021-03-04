«Кливленд» проиграл «Индиане», «Детройт» обыграл «Торонто»

«Кливленд» проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (111:114). «Пэйсерс» прервали свою неудачную четырехматчевую серию поражений.

В другой встрече «Детройт» обыграл «Торонто» (129:105). «Пэйсерс» прервали серию поражений из трех встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Индиана» — 111:114 (28:28, 33:23, 29:31, 21:32)

К: Секстон (32 + 10 передач), Аллен (17 + 11 подборов), Уэйд (17).

И: Брогдон (29), Сабонис (18), Макконнелл (16 + 13 передач).

«Торонто» — «Детройт» — 105:129 (37:43, 23:26, 20:29, 25:31)

Т: Пауэлл (36), Лаури (21), Буше (18).

Д: Эллингтон (25), Макгрудер(20), Ли (20).