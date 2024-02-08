«Клипперс» проиграли «Нью-Орлеану» в матче НБА

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«Клипперс» не смогли обыграть «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:117.

Самым результативным игроком встречи стал защитник клуба из Лос-Анджелеса Си Джей Макколлум, набравший 25 очков.

В другом матче «Сакраменто» проиграл «Детройту» со счетом 120:133. 37 очков в игре набрал защитник победителей Джейден Айви.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)

«Сакраменто» — «Детройт» — 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)

8 февраля.