«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Филадельфию»

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«Филадельфия» на своем паркете проиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:127. «Сиксерс» потерпели третье поражение подряд.

В других встречах «Бостон» выиграл у «Атланты» (125:117) благодаря 31 очку Кристапса Порзингиса, «Майами» переиграл «Сан-Антонио» (116:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)

Ф: Каунсил (17), Мартин (15), Беверли (13), Харрис (13), Макси (12).

Г: Уиггинс (21 + 10 подборов), Томпсон (18), Куминга (18).

«Бостон» — «Атланта» — 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)

Б: Порзингис (31), Уайт (21), Тейтум (20), Браун (15), Хорфорд (14).

А: Бей (25), Янг (20 + 10 передач), Джонсон (19 + 15 подборов), Оконгву (19 + 10 подборов).

«Майами» — «Сан-Антонио» — 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)

М: Хирро (24), Адебайо (20), Батлер (17 + 11 подборов + 11 передач), Розир (13).

С: Джонс (19), Васселл (19), Вембаньяма (18 + 13 подборов).