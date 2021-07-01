Адетокунбо может пропустить 5-й матч с «Атлантой» из-за травмы
Форвард «Милуоки» Янниса Адетокунбо может пропустить 5-й матч полуфинала против «Атланты» (2-2). Как сообщает The Аthletic, игрок не сыграет из-за растяжения связок левого коленного сустава.
Отмечается, что по результатам МРТ-обследования у игрока не выявлено разрыва связок. Однако сроки его возвращения в строй пока неизвестны.
Напомним, Адетокунбо травмировал колено в 4-м матче серии во время столкновения с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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