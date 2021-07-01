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Адетокунбо может пропустить 5-й матч с «Атлантой» из-за травмы

00:09
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Форвард «Милуоки» Янниса Адетокунбо может пропустить 5-й матч полуфинала против «Атланты» (2-2). Как сообщает The Аthletic, игрок не сыграет из-за растяжения связок левого коленного сустава.

Отмечается, что по результатам МРТ-обследования у игрока не выявлено разрыва связок. Однако сроки его возвращения в строй пока неизвестны.

Напомним, Адетокунбо травмировал колено в 4-м матче серии во время столкновения с центровым «Хоукс» Клинтом Капелой.

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Евгений Козинов все материалы автора

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