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Сегодня, 19:06

Девять человек получили огнестрельные ранения во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото USA Today Sports

Девять человек получили ранения при стрельбе во время празднования чемпионства «Денвера» в НБА, сообщает CBS.

Инцидент произошел утром 13 июня около стадиона «Болл Арена», на котором проходил пятый матч финальной серии между «Денвером» и «Майами» (94:89). Благодаря победе «Наггетс» выиграли серию со счетом 4-1 и стали чемпионами.

Стрельба произошла через 3,5 часа после завершения матча в районе с наибольшим скоплением болельщиков. Из девятерых пострадавших трое находятся в критическом состоянии, жизни остальных шестерых людей ничего не угрожает.

Подозреваемый был оперативно опознан и взят под стражу полицией, у него также зафиксировали ранение.

«Денвер» впервые в истории стал чемпионом НБА. Самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф стал сербский центровой клуба Никола Йокич.

БК Денвер Наггетс
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